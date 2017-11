Villingen-Schwenningen Wenn Hunger(n) zur Sucht wird

VS-Schwenningen. "Meine Jugend ist ziemlich scheiße gelaufen", sagt Lena, eine von zwei Hauptfiguren im Zwei-Mann-Stück "Püppchen" vom Ensemble Sakramo 3D rückblickend auf der Bühne, als sie über die Hintergründe ihrer Ess- und Brechsucht berichtet.

Sie sei nur die Vorzeigetochter ihrer Eltern gewesen, an Aufmerksamkeit habe es immer gemangelt. Aus Frust habe sie irgendwann angefangen zu essen, damit sie "endlich jemand wieder lieb hat". Auch ihre Schulfreundin Shirin hat mit dem Essen zu kämpfen – aber auf eine ganz andere Weise. Sie hat ständig das Gefühl zu dick zu sein – und Angst, nicht richtig anerkannt zu werden.

Impulsiv und mit viel Fingerspitzengefühl schlüpfen die Schauspielerinnen und Theaterpädagoginnen Monika Wieder und Sarah Gros an diesem Donnerstagnachmittag in der Aula der Friedensschule in die herausfordernden Rollen von Lena, Shirin und ihren Freunden und führen den aufmerksamen Schülern vor Augen, "dass jeder Mensch etwas Besonderes ist."