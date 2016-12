Villingen-Schwenningen Wenn Eisplatten vom Lastwagen donnern

"Das ist ganz gefährlich", sagt Stephan Stitzenberger vom Polizeipräsidium in Tuttlingen. Und er spricht aus eigener Erfahrung: "Ich war bei der Verkehrspolizei und der Autobahnpolizei in Konstanz, da gab es viele ganz schwere Unfälle dieser Art."

Am Kreisverkehr zwischen Villingen und Schwenningen liegen die zerschollenen Eisplatten an diesem Morgen glücklicherweise nur stückweise am Boden. Trotzdem wird bei genauerem Hinsehen schnell klar, welche Gefahr sie bergen.

Aber wer ist eigentlich schuld, wenn die nächste Eisplatte vom Lastwagen kracht und ein Unfall passiert, hoher Sachschaden entsteht oder sogar ein Autofahrer schwer verletzt wird? "Ganz klar: der Fahrer", sagt Stitzenberger postwendend und führt aus: "Jeder Fahrzeugführer ist für sein Fahrzeug verantwortlich – er muss Sorge dafür tragen, dass alles in Ordnung ist." Geht nicht, gibt’s nicht.

Bei Eis und Schneeglätte heißt das vor der Fahrt schon mal: "Er muss hochklettern und mit einem Besen oder ähnlichem die Platten runterschieben." Viele Speditionen besitzen sogar spezielle Gestelle – der Brummifahrer lenkt sein Fahrzeug dort hinein und kann es dann mühelos von Eis und Schnee befreien.

Eine Pflicht, mit der es viele Lastwagenfahrer offenbar nicht so genau nehmen. Jeden Morgen nach eiskalter Nacht belegen das die großen Eissplitter, die sich an den Kreisverkehren im Zentralbereich von den bis zu 4,05 Meter hohen Lastwagen lösen, wenn sich die Brummifahrer dort mit ihrem Fahrzeug in die Kurve legen.

Wer das Nachsehen hat, weil eines der Geschosse sein Fahrzeug traf, muss trotzdem nicht tatenlos zusehen: Er kann den Lastwagenfahrer anzeigen.

Und wer beweist den Vorfall, wenn die Eisplatten längst zerschollen, das Auto aber noch immer verbeult ist? Gleichzeitig Geschädigter und Zeuge sein, geht das denn? "Ja, so etwas haben wir öfter", beteuert Stitzenberger und setzt hinzu: "Sie sind dann Zeuge und als solcher hat man Wahrheitspflicht."

Weitere Informationen: Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall am Mittwoch. Vor allem der Fahrer eines schwarzen Audi A6 Kombi, der ebenfalls fliegenden Eisplatten habe ausweichen müssen, ist für die Beamten von Interesse. Zeugen sollen sich dringend mit dem Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425/3 38 66, in Verbindung setzen.