Villingen-Schwenningen Wenn der Wald zur Müllkippe wird

Besonders schwer wiegt der Müllfrevel für das Forstamt ohnehin: "In den letzten drei Jahren haben sich die Kosten locker verdoppelt", sagt der Vize-Chef des Amts unserer Zeitung. "Es sind locker jährlich 18 000 bis 20 000 Euro, die nur dafür draufgehen", Geld, das er und seine Kollegen viel lieber in sinnvolle Maßnahmen investiert hätten und das dafür nun fehlt. "Wir sind ein Forstbetrieb, kein Müllbetrieb." Die Asbestplatten, die gerade zu Brauners Füßen liegen, muss ein Fachmann entsorgen – "die dürfen wir nicht einmal anfassen", und seit die Technischen Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) keinen entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter mehr haben, müsse eine Fachkraft des Landkreises Schwarzwald-Baar sich solcher Fälle widmen.

Ein Mitarbeiter des Forstamtes war an diesem Morgen eineinhalb Stunden lang damit beschäftigt, Müll an der Romäusquelle wegzuräumen. Einen ganzen Hänger voll hat es gegeben, und trotzdem sieht man weit verstreut Zigarettenkippen, Fetzen Papier oder Folie am Wegrand liegen oder sogar einen alten Plastik-Kleiderbügel an einem Baum hängen. Skurrile Müllkunst?

Ja, teilweise sind die Täter einfallsreich, wenn sie ihren Unrat loswerden wollen. Und häufig scheuen sie auch einen beachtlichen Aufwand nicht. So wie der Unbekannte, der unlängst "eine komplette Badsanierung" in den Wieselsbach geschmissen hat. Roland Brauner schüttelt noch immer ungläubig den Kopf, als er den Fall schildert. Wer so etwas tut? Er weiß es nicht. Aber, zumindest wenn es um Bauschutt geht, kommt der einfache Hartz-IV-Empfänger mit niedrigem Bildungsniveau eher nicht in Betracht. Müllsünder aus gut situierten Kreisen, unter Häuslebauern und Co.? "Sowas kommt in allen Schichten vor", weiß Brauner und ergänzt: "Wir hatten sogar schon einen Hausmeister-Service, den wir per Zufall erwischt haben."