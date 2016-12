Villingen-Schwenningen Wenn das Fest zur Nebensache wird

Auch bei Elsa Fichter aus Erdmannsweiler, die zwei Stockwerke darunter auf der Unfall-Chirurgie-Station liegt, kreisen die Gedanken derzeit um ihre Gesundheit. Anfang der Woche wurde sie am Knie operiert und hat noch immer mit großen Schmerzen zu kämpfen. Eine Entlassung vor den Feiertagen sei nicht möglich gewesen, erklärt die zuständige Krankenpflegerin Olga Kravtchenko. "Weihnachten hin oder her. Hier im Krankenhaus kann man auch feiern", meint Fichter. Denn auf ihre große Familie – vier Kinder und vier Enkelkinder – könne sie auch an den Feiertagen zählen: "Wir haben uns abgesprochen, damit sie jeden Tag Besuch bekommt", erzählt Tochter Monika Mayer.

Die Familie ist froh, dass Elsa Fichter die Operation gut überstanden hat und sich auf dem Weg der Besserung befindet. Eine anschließende Reha ist ebenso geplant, damit sie sich wieder schmerzfrei bewegen kann. Trotzdem ist Tochter Monika bewusst: "An Weihnachten haben wir unsere Traditionen. Diesmal wird es anders sein als sonst."

An ihren Feiertagsdienst gewöhnt hat sich Krankenpflegerin Olga Kravtchenko schon lange. "Wenn man sich diesen Beruf aussucht, weiß man, was auf einen zukommt", meint sie.

Auch wenn so viele Patienten wie möglich vor den Feiertagen entlassen würden: Besonders in der Unfall-Chirurgie herrsche trotzdem Hochbetrieb. "Vor allem ältere Menschen liegen hier, die gestürzt sind", berichtet Kravtchenko. Nach ihrem Spätdienst am heutigen Heiligabend komme ihre ganze Familie zu Besuch, auch ihre Enkel, ein- und sechsjährig. "Das ist immer lustig."

Doch ganz auf ihre Liebsten einlassen könne sie sich nicht, ist die Pflegerin auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen im Einsatz. Und dann ist zudem ihr psychologisches Geschick gefragt, besonders für diejenigen Patienten, die allein sind. "Es gibt immer ein paar Streicheleinheiten und aufbauende Worte", sagt Kravtchenko mit einem Lächeln im Gesicht.

Und ein bisschen weihnachtliches Flair holten sich die Klinik-Mitarbeiter stets auf die Station: "Wenn genug Zeit ist, dann frühstücken wir und sitzen gemütlich zusammen."

Den Dienst einzuteilen, sei immer eine Herausforderung, erzählt die Pflegerische ­Klinikleitung auf der Unfall-Chirurgie, Monika Mayer. "Ich sehe zu, dass ich den ­Mitarbeitern so gut wie möglich entgegenkomme. Und dass die Patienten versorgt sind."

Denn ein Nehmen und Geben, das sei besonders an Weihnachten wichtig.