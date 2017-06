Villingen-Schwenningen Wenn Blüten vom Glauben erzählen

VS-Villingen (md). Zehn Tage nach Pfingsten feiert die katholische Kirche das Fronleichnamsfest oder Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi. Es ist ein Hochfest, an dem die leibliche Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. Der eucharistische Christus wird außer mit Weihrauch und Altarschellen oft auch mit gestreuten Blumen, mancherorts mit Salutschüssen gegrüßt. Das Schmücken ganzer Straßenzüge für die Prozession ist bis heute auch in Villingen verbreitet, wo sich das Brauchtum in den letzten Jahren zurückgemeldet hat, da eine große Anzahl an Personen sich beim Zupfen von Blüten und legen von Blumenteppichen engagiert.

Mehrere hundert Meter lang zierte ein Blumenteppich im vergangenen Jahr den Prozessionsweg und war Blickfang für Prozessionsteilnehmer, wie viele Interessierte, die tagsüber in die Stadt gingen um diese Kunstwerke zu bestaunen. Zusätzlich zu den Prozessionsfähnchen, meist in den Kirchenfahnen gelb-weiß, werden am Wegesrand traditionell auch Bilder, Ornamente und Schriften aus vielen einzelnen Blütenteilen als Blumenteppich vor Stationsaltäre und auf den Prozessionsweg gelegt.

Der Prozessionsweg in Villingen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verkürzt. Vor rund 50 Jahren ist man noch durch die Innenstadt, allen Toren und rings um die Stadtmauer gezogen und vier Altäre waren aufgebaut. Schon damals gingen vor allem Kinder und Jugendliche in den Tagen vor dem Fest in die Wiesen und sammelten Blüten von Wiesenblumen wie Gänseblümchen, Klee, Blutstropfen und Hahnenfuß, oder man fragte bei Menschen nach, in deren Gärten Flieder, Pfingstrosen oder Kastanien blühten. Große Blumenteppiche zierten die Altäre und beim Segen donnerten vom Hubenloch Salutschüsse über die Stadt.