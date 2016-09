Villingen-Schwenningen Wenn beim Hofgang die Bälle hoch fliegen

"Das kommt beim Volleyball vor, wir fischen sie dieser Tage heraus", ist aus der JVA zu hören. Ganz einfach dürfte das aber nicht werden, denn der in Villingen verwendete Draht hat es in sich und ist weit mehr als simpler und etwa bei der Weidebegrenzung eingesetzter Stacheldraht. Es ist Nato- oder auch Klingendraht, wer sich in diesem verfängt, trägt schwere Schnittverletzungen davon. Die "Bälle im Draht" sind in gewisser Weise aber auch ein die JVA betreffendes Lebenszeichen, denn als Passant bekommt man Gefangene und Wärter selbst mit Blick auf die vergitterten Gefängnisfenster nie zu Gesicht. Auch zu hören ist niemand, nicht einmal beim Hofgang.

Stichwort Hofgang: Villingens Richter Christian Bäumler wurde zuletzt darum gebeten, Gefangene nicht während des Hofgangs ins Gericht bringen zu lassen, der erhöhten Fluchtgefahr wegen.

Stichwort Nato-Draht: Dieser wird allgemein bei erhöhtem Sicherheitsbedarf aufgespannt, eine private Verwendung ist unzulässig. In einem im Kreisgebiet niedergelassenen Betrieb wird Klingendraht an manchen Abschnitten der Grundstücksabgrenzung dennoch eingesetzt. Ein Teil des Grundstücks wird privat genutzt.