Villingen-Schwenningen Wenigstens virtuell bleibt es erhalten

VS-Schwenningen. Museumsleiter Michael Hütt arbeitet daran. Nach dem Vorbild großer Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Stadtmuseum Stuttgart, will er schon im neuen Jahr einen Internet-Museumsblog einrichten – ein Novum für Einrichtungen in der Größenordnung des Heimat- und Uhrenmuseums. Diese Darstellung soll weit mehr sein als eine Homepage, so Hütt. Ihm schwebt eine Konzeptionswerkstatt vor. Welche Themen interessieren, die Geschichte des Heimatmuseums, welche Projekte können angestoßen werden, wie funktioniert ein Museum, was wird gesammelt. All diese Fragen sollen im virtuellen Schwenninger Heimatmuseum aufgegriffen, diskutiert und bearbeitet werden.

Die Ausstellung "Hidden Champions", die von 19. Mai bis 24. September im Uhrenindustriemuseum zu sehen sein wird, sei ein Schritt in diese Richtung, erklärt Michael Hütt. Es gehe darum, die Industrie sichtbar zu machen, wie sie heute ist und sich aus der Uhrenindustrie entwickelt hat. Zu sehen sein wird ihre Entwicklung zum Positiven in den 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts.

Die ursprünglichen Pläne, dass für das Heimat- und Uhrenmuseum zum Jahresende die letzte Stunde schlägt, greifen zunächst nicht. Das Museum bleibt vorerst bis Mitte 2017 zu den bisherigen Konditionen geöffnet. Was danach passiert, ist noch unklar. Ob die neue Museumslandschaft mit Zusammenlegung der Städtischen Galerie, des Heimat- und Uhrenmuseums im Uhrenindustriemuseum eines Tages kommt, steht ebenfalls in den Sternen. Die Kosten für die neue Museumslandschaft dürfen schließlich 9,7 Millionen Euro nicht überschreiten und den städtischen Haushalt nicht belasten. Die Wohnungsbaugesellschaft wbg hat sich, wie berichtet, bereits als Investor ausgeklinkt. Die Suche geht also weiter. Oberbürgermeister Rupert Kubon bezeichnet die Pläne der Zusammenlegung als sehr gut und vernünftig. "Allerdings wird die Finanzierung wohl schwierig sein." Er gab außerdem zu bedenken, dass Museen derzeit nicht erste Priorität in der Stadt genießen.