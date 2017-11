Villingen-Schwenningen Wenigstens ein Angeklagter hat etwas zu lachen

In den meisten Bandenprozessen ziehen normalerweise alle Verteidiger, durch Absprache an einem Strang, um für alle Angeklagten das Minimum an Strafmaß herauszuholen, auch um zu widerlegen, dass es sich überhaupt um ein Bündnis handele oder sie suchen sogar nach Fehler in der Polizeiarbeit. Doch dieses Verfahren sei von Anfang an durch ein nicht sehr kollegiales Verhältnis, zum Teil sogar Auseinandersetzungen geprägt. So aber nicht an diesem Donnerstag.