Villingen-Schwenningen Weniger Grün

Für Tuttlingen wird nun der Regionalplan geändert. Das Ziel der Änderung ist die Reduzierung eines regionalen Grünzugs, der an anderer Stelle qualitativ und quantitativ gleichwertig neu geplant und angelegt wird, zugunsten einer Erweiterung, um 17 Hektar der Gewerbefläche "Gänsäcker" im Stadtteil Möhringen. Tuttlingen besitzt bei 24 428 sozialversicherungs- pflichtigen Beschäftigten bei 34 107 Einwohner (2015) eine der höchsten Beschäftigtendichte aller Städte und Gemeinden in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Innerhalb der letzten zehn Jahre wuchs die Anzahl der Beschäftigten um rund 25 Prozent. Tuttlingen ist Zentrum der Medizintechnik, die voraussichtlich weiterwachsen wird. Der Campus der Hochschule Furtwangen University vergrößert sich jährlich. Das Neue kommende Projekt "Innovations- und Forschungszentrum Tuttlingen" (IFC), der Hochschule Furtwangen führt zu einem höheren Bedarf an Gewerbeflächen. Eine Befragung der Betriebsstätten ergab, dass die ansässigen Unternehmen bei Erweiterungen vor allem die Stadt Tuttlingen präferieren. Die Stadt Tuttlingen hat auf Grund einer detaillierten Analyse bis zum Jahr 2030 einen Bedarf an Gewerbeflächen von 26,5 Hektar ermittelt. Das Ergebnis der damit einhergehenden Standortuntersuchung zeigte, dass die Stadt Tuttlingen den Gewerbeflächenbedarf nicht decken kann. Nach Abwägung des Sachverhaltes und der Rahmenbedingungen beschloss der Regionalverband einstimmig für Tuttlingen die Änderung des Regionalplans. Der Planentwurf, und das darauffolgende Verfahren wird eingeleitet und bis zum Jahresende 2017 ist die Regionalplanänderung beim Wirtschaftsministerium zur Genehmigung vorgesehen.