Villingen-Schwenningen Weniger Flüchtlinge

Das erklärte Landrat Sven Hinterseh in einem Pressegespräch. Deswegen wurden bereits einige Unterkünfte aufgegeben. So zum Beispiel in der Hans-Thoma-Straße und der Hansjakob-Straße in Donaueschingen, im Fürstenbergring im Villingen (die Stadt wolle das Gebäude übernehmen), sowie Erbsenlachen in Villingen und in der Schubertstraße in Schwenningen.

Die Erstaufnahmestelle in Donaueschingen (Kaserne) mit einer Kapazität von 2700 sei momentan mit 506 Personen belegt. Sie soll 2019 aufgegeben werden.

Die Erstaufnahmestelle in Villingen mit Maximalkapazität von 568 beherberge jetzt 104 Personen.