Villingen-Schwenningen Weniger Arbeitslose im Kreis

In der gesamten Region, zu der noch die Kreise Schwarzwald-Baar und Rottweil gehören, blieb die Quote bei 8630 Arbeitslosen mit 3,2 Prozent. "Nur der Agenturbezirk Ulm hat in Baden-Württemberg derzeit eine gleich niedrige Arbeitslosenquote wie die Gewinnerregion mit aktuell 3,2 Prozent", heißt es dazu in einer Presseinformation der Agentur für Arbeit. Zugleich registrierte die Agentur für Arbeit einen starken Anstieg der Kräftenachfrage. Insgesamt 2140 neue Stellenangebote gab es im Februar in der gesamten Region. Das 40 mehr als im Vormonat – und 485 mehr als im Vorjahr. Der Stellenbestand stieg damit auf 5655 Angebote. Allein in den Fertigungsberufen sind dem Arbeitgeber-Service derzeit mehr als 2590 Stellenangebote bekannt sowie 630 für Gesundheits- und Pflegeberufe, über 800 für Verkehrs- und Logistikberufe und 765 für kauf- männische, Vertriebs- und Büroberufe.

Im Februar meldeten sich 2960 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos. Dem standen 3145 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber. Der Bestand an Arbeitslosen sank gegenüber dem Vormonat um 180 auf 8630. Knapp 4215 Arbeitslose zählten im Februar 2017 zu den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SG B II), 30 weniger als im Januar und sogar über 470 weniger als im Februar des Vorjahres. 55 Prozent der Arbeitslosen im Schwarzwald-Baar-Kreis waren im Februar Männer; 34,5 Prozent 50 Jahre und älter sowie 10,2 Prozent 15 bis unter 25 Jahre. Im Landkreis Tuttlingen wurden im Februar 2260 Arbeitslose gezählt 25 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote blieb dort gegenüber Januar unverändert auf 2,9 Prozent. Im Kreis Rottweil nah m die Zahl der Arbeitslosen um ein Dutzend auf 2360 ab. Dort blieb die Quote unverändert auf 3 Prozent.