Villingen-Schwenningen. Für das neue Jubiläumsprogramm der Villinger Kumedie unter dem Motto "Die Welt ist bekloppt ... und wir auch" gibt es nur noch wenige Restkarten. Aus privaten Gründen muss allerdings der Termin am 6. Oktober entfallen. Karten, die für diesen Termin bereits erworben wurden, können getauscht werden. Restkarten gibt es nur noch für 13. und 20. Oktober, 10. und 11. November in Villingen sowie am 17. und 18. November im Café Häring in Schwenningen. Die anderen Termine sind bereits ausverkauft. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Karten gibt es beim Reinigungszentrum Heinzmann in Villingen, Niedere Straße 53, Telefon 07721/2 53 86 oder über das Café Häring in Schwenningen, Kirchstraße 7, Telefon 07720/3 55 58.