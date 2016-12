Villingen-Schwenningen Wenig Technik, viel Stimme

VS-Villingen (chm). "Weniger Technik, mehr Stimme", beschreibt Gitarrist Miljenko Krvaric das Konzept der Band. Für das "mehr" an Stimme sorgen Sandra Roser und Daniela Dahlem, die mit ihrem harmonisierenden Gesang den Stücken eine besondere Note verleihen. Arne Rosenkranz sorgt als Percussionist für den nötigen Groove.

Die vier Musiker, die sich über einen gemeinsamen Freund kennengerlernt haben, wollten von Anfang an eher "die ruhige Schiene" bedienen, meint Miljenko Krvaric. Für die Band hieß das aber auch, bekannte Rock- und Popsongs auf ihre Bedürfnisse umzuschreiben. Ganz nebenbei haben sie so Hits, wie "all that she wants" von Ace of Base, "with or without you" von U2 oder "halleluja" von Leonard Cohen, ihre unverkennbare Handschrift verliehen.

Auch bei der Songauswahl ist der Bandname Programm: "Wir spielen alles, was Bock macht", meint Sängerin Sandra Roser, die lange Jahre als Straßenmusikerin Erfahrung sammeln konnte.