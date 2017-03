Villingen-Schwenningen Wenig Chancen auf Tempo 30

Das Ergebnis einer Umfrage in Kommunen im Raum Tübingen, Reutlingen und in Tuningen zeigte auf, dass die Einführung von geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen in Ortsdurchfahrten von einem Bündel an Faktoren abhängt. So wird eine Tempo-30 Begrenzung auf einem Teilabschnitt der Tuninger Ortsdurchfahrt mit dem unmittelbar angrenzenden betreuten Wohnen begründet. In Tübingen-Unterjesingen war eine Temporeduzierung trotz 26 000 Fahrzeugen pro Tag erst nach der Ausweisung eines Fahrradweges und einer Fußgängerzone möglich. Den Reutlinger Stadtteil Ohmenhausen passieren täglich 17 000 Fahrzeuge. Die Lärmimmissionen überstiegen Tag und Nacht die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte. Heute sorgen zwei Radaranlagen und eine Reduzierung auf Tempo 30 für eine erträgliche Lärmbelästigung entlang der Ortsdurchfahrt. "Wir haben in Weigheim folglich kaum Chancen auf eine Geschwindigkeitsreduzierung entlang der Ortsdurchfahrt", zog Ursula Mosbacher ein Fazit der Umfrage.

Das erste Weigheimer Frühlingsfest am Samstag, 25. März, in der Sport- und Festhalle naht in großen Schritten. Organisator ist die Ortsverwaltung, die in Zusammenarbeit mit den Ortschaftsräten die Bevölkerung zu ein paar geselligen Stunden einlädt. Der Erlös aus dem Frühlingsfest fließt in den neu eröffneten Weigheimer Topf, der gefüllt mit weiteren Spenden aus anderen Veranstaltungen und von Privat der Ortsverwaltung eine finanzielle Basis liefern soll, Wünsche aus der Bevölkerung zur Optimierung des Ortsbildes zu realisieren, die mit den kommunalen Haushaltsmitteln nicht abgedeckt werden.