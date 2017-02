Villingen-Schwenningen Welt gerät aus den Fugen

Doch ohne Cunegonde erscheint ihm alles wertlos. Eines Tages findet Candide seine totgeglaubte Geliebte wieder. Zwar hat sie nichts von ihrer Schönheit eingebüßt, sich aber innerlich stark verändert. Langsam beginnt Candide an der "besten aller möglichen Welten", an Cunegonde und an sich selbst zu zweifeln.

Der Chor und Extrachor des Theaters Pforzheim und die Badische Philharmonie Pforzheim zeigen die komische Oper in zwei Akten in der "Scottish Opera Version" mit Gesangsnummern auf Englisch.

Karten für das Musical gibt es im Vorverkauf für 29, 25 und 21 Euro unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet unter www.villingen-schwenningen.de.