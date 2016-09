Villingen-Schwenningen Welt der Sternengucker ist vielfältig

Dabei eint alle, die die Wissenschaft der Gestirne als Hobby oder beruflich betreiben, die Sorge um die fortschreitende "Lichtverschmutzung". Das Panoramafoto von Till Credner, aufgenommen vom Plettenberg in Richtung Südwesten, zeigt: Hierzulande wird es gar nicht mehr richtig dunkel. Im künstlichen Licht der Ortschaften und Städte verblasst das der Sterne oder macht sie sogar unsichtbar. Im Rahmen des Projektes "Sternenpark Schwäbische Alb" wolle man eine umweltgerechte Beleuchtung erreichen, sagt Credner. Derlei Sorgen haben Sternwarten in Chile, Namibia oder Marokko nicht. Dort erhellt die Milchstraße auch bei Neumond die Nacht und begeistert die Sternenbeobachter.

Die Anbieter von Aufenthalten dort, wo die Luft zudem trocken genug ist, damit die Sicht auf die Sterne ungetrübt bleibt, machten am Samstag gute Geschäfte. Ebenso die Reisedienstleister, die Ausflüge zur nächsten Sonnenfinsternis – am 17. August 2017 in den USA auf der Höhe von Idaho – organisieren. Doch auch aus dem eigenen Dachfenster oder dem Garten kann man den Sternen nahe kommen.

Komplett mit Stativ, Okular und Sucher ausgerüstete Teleskope gebe es, Dank der Produzenten in China, inzwischen schon für weniger als 1000 Euro, sagt Bergthal. Nach oben sind preislich indes keine Grenzen gesetzt – da kann es auch schon mal fast sechsstellig werden. Und wer seinen Sternguckerposten nicht jedes Mal wieder auf- und abbauen will, der kauft sich für knapp 5000 Euro eine kleine, genehmigungsfreie Sternwarte mit Platz für zwei Personen. Siegfried Bergthal ist froh, dass er neben den kommerziellen Anbietern immer auch nichtkommerzielle Vereine und Vereinigungen für seine Astronomiemesse gewinnen kann, auch wenn das von Jahr zu Jahr schwerer fällt. "Wenn wir wüssten warum, könnten wir gegensteuern", ist er ratlos angesichts des nachlassenden Interesses derjenigen, die es verstehen, andere für das Hobby zu begeistern. Am Zuspruch der Messebesucher kann es auf jeden Fall nicht liegen: Trotz Freibadwetters strömten sie in die zwei Messehallen.