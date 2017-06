Villingen-Schwenningen Wellnesstag kommt an

Bei entspannter Musik und einem Gläschen Sekt oder Saft konnten die Bewohner aus verschiedenen Wellness-Angeboten wählen. An vier Stationen konnten sie sich bei einer Hand- und Fußmassage, Gesichtsmasken oder einer Maniküre entspannen. Besonders die Bewohnerinnen erfreuten sich an lackierten Fingernägeln oder frisch frisierten und eingedrehten Haaren. Bei den Herren war vor allem die Hand- und die Fußmassage begehrt. Die Senioren hatten großen Spaß, die Resonanz war daher groß. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt und die Bewohner bedienten sich gerne an der reich gedeckten Vitaminbar. Ein Dank gilt den Alltagsbegleiterinnen des Bürgerheims, die ein umfassendes Wohlfühlprogramm auf die Beine stellten.