Villingen-Schwenningen Wellness und Wandern statt Fasnet

Schwarzwald-Baar-Kreis. Man hat zwar keine spezielle "Fasnachtsfreie Zone" ausgerufen, aber das Solemar in Bad Dürrheim ist für die "Fasnachtsflüchtlinge" ein Platz für Ruhe und Entspannung. Der Betrieb laufe ganz normal, so Beate Prospke, Assistentin von Geschäftsführer Markus Spettel. Sowohl im Solebad als auch in der Schwarzwaldsauna können die Gäste Ruhe weitab vom närrischen Trubel genießen. So ist es auch im "Ferienland", das die Gemeinden Schonach und Schönwald sowie die St. Georgen umfasst. An Liften und Loipen wird es zwar, so schätzt Ferienland-Geschäftsführer Julian Schmitz, aufgrund der Witterung weniger Betrieb geben. Doch Schmitz rät stattdessen zu einer Wanderung auf dem neuen Premienwanderweg "U(h)rwald" beim Rohrhardsberg. Oder zur Paradies-Tour Prisental, ein 8,3 Kilometer langer Rundwanderweg südlich von Triberg im Schwarzwald.

Auch Wellnessangebote hat das Ferienland. Schmitz weist besonders auf das neu eröffnete St. Georgener Hallenbad hin. Ein Besuch dort lohne sich. Vor allem, wer schwimmen will, kommt dort auf seine Kosten.

Auch das Schönwälder Hallenbad steht mit Angeboten für die Familie sowie Gymnastik und Spielenachmittagen zur Verfügung. Julian Schmitz weist noch auf das Hallenbad "Aqualino" in Unterkirnach hin, obwohl die Gemeinde nicht mehr zum Ferienland gehört. Ein besonderes Highlight für Familien mit Kindern stelle die Spielscheune in Unterkirnach dar. Schließlich bieten einige Hotels in ihrem Wellness-Bereich für Einheimische und Feriengäste auf Anfrage sogenannte Tageskarten an. Beispielsweise das Hotel Dorer und das Hotel "Ochsen" in Schönwald, die beide Schwimmbad und Sauna sowie gegebenenfalls andere Zusatzangebote wie Massagen und Kosmetik aufweisen. Zusätzlich zu Schwimmbad und Sauna noch Dampfbäder, Hamman, Rhassoul, Reiki und Ayurveda gibts im traditionsreichen Parkhotel Wehrle in Triberg. Lohnend für Asthmatiker und alle, die mal gut durchatmen möchten, ist auch ein Besuch in der beeindruckenden Solegrotte des Solemar. Massage gehört dort ebenfalls zum Angebot. In der Doppelstadt hat das Neckarbad geöffnet. Das Villinger Hallenbad hat am Fastnachtsmontag und -dienstag geschlossen.