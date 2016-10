Villingen-Schwenningen Welcomecenter berät morgen

Von 14 bis 17.30 Uhr steht das Welcomecenter Gewinnerregion am morgigen Donnerstag, 27. Oktober im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis in Donaueschingen, Humboldtstraße 11, allen Fragen zu Leben und Arbeiten oder Anwerbung internationaler Fachkräfte zur Verfügung. Fachkräfte aus dem Ausland und Unternehmen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg können sich dort kostenlos persönlich beraten lassen. Der nächste darauffolgende Beratungstag in Donaueschingen ist am Donnerstag, 24. November, von 14 bis 17.30 Uhr. Mehr auf: www.welcome-sbh.de/direkt.