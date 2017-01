VS-Schwenningen. "Welcome to Norway" heißt der Film, der heute, 20.30 Uhr, im kommunalen Kino im Capitol gezeigt wird. Primus (Anders Baasmo Christiansen) war schon immer ein Mann der Taten und kreativen Ideen. Da sein Hotel im hohen Norden Norwegens die Touristen leider nicht anlocken konnte, glaubt er nun durch die aktuelle politische Lage schnelles Geld machen zu können. Er funktioniert sein brach liegendes Hotel in ein Flüchtlingsheim um.