Villingen-Schwenningen Weitere Ampel erhält LED-Technik

VS-Villingen. Die Ampeln in VS werden sukzessive auf umweltschonende LED-Technik umgerüstet, wie bereits in Villingen die Anlage an der Mönchweilerstraße/Friedrichstraße. In der Woche ab 27. März beginnen die Umrüstungsarbeiten in der Berliner Straße/Max-Planck-Straße.