Villingen-Schwenningen Weiterbildung in der Landwirtschaft

Kurzentschlossene können sich jetzt zur "Fachkraft für Hauswirtschaft" beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis, Landwirtschaftsamt, an der Fachschule für Landwirtschaft in Donaueschingen ausbilden lassen. Bei dieser Fortbildung werden Wissen in Theorie und Praxis rund um die Hauswirtschaft vermittelt und ausgewählte Themen der Landwirtschaft/des Gartenbaus behandelt. Unterricht ist immer dienstags. Weitere Auskünfte sind beim Landwirtschaftsamt unter Telefon: 07721/91 35 34 0, Mail: g.mellert@lrasbk.de erhältlich.