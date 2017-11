Villingen-Schwenningen Weiter Aufruhr um Polizeihochschule

Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) hatte am Mittwoch die Landesregierung in einer schriftlichen Stellungnahme scharf kritisiert. Von mehreren Quellen will er inoffiziell erfahren haben, dass die Polizeihochschule Villingen-Schwenningen nicht am Hauptstandort, sondern mittels einer Zweigstelle im 250 Kilometer entfernten Wertheim erweitert werden solle. Er sprach von einer krassen Missachtung des Oberzentrums und hielt im Ernstfall, eine Überprüfung durch den Landesrechnungshof für "dringend notwendig".

Daraufhin meldeten sich mehrere Politiker und das Innenministerium zu Wort. Nach deren Aussagen ist noch alles offen. "Nach meinem Kenntnisstand sind keine Würfel gefallen", sagte etwa der CDU-Bundestagsabgeordnete der Region, Thorsten Frei. Er habe den Eindruck, dass die Chancen auf einen Ausbau in Villingen-Schwenningen gut stehen. Dort sei in seinen Augen selbst eine Übergangslösung machbar. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte der dpa in Stuttgart, Ziel müsse sein, bis Jahresende Klarheit zu haben. Es würden sowohl alle Möglichkeiten am Kernsitz ausgelotet als auch andere Standorte für eine mögliche Zweigstelle für die akademische Polizeiausbildung geprüft.

Am Donnerstag war Kubon nicht zu sprechen. Die Pressesprecherin der Stadtverwaltung Oxana Brunner erklärte unserer Zeitung, dass sich Kubon "auch heute noch" auf seine offiziellen Quellen berufe und an ihn Informationen herangetragen worden seien, wonach Villingen-Schwenningen zugunsten von Wertheim ausgebootet werden solle.