Villingen-Schwenningen Weitbruch ganz vorn

97 Teilnehmer waren in den verschiedensten Sportarten und Klassen am Start. Zum erstes Mal trat ein Mitglied des PSV bei dieser Meisterschaft an. Der Haupttrainer Sébastien Weitbruch konnte in der Kategorie Budo Waffen Ü18 seine hervorragende Kompetenz im Kampfsport unter Beweis stellen und überzeugen. Er präsentierte der Jury mit seiner selbst zusammengestellten Einzel-Kata eine Mischung aus Karate, Ju-Jitsu, Einzel- sowie Doppelstock und endete mit Langstock Techniken. Trotz seiner fast 45 Jahren präsentierte er die Kata fehlerfrei und mit sehr viel Spannung.