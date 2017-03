Villingen-Schwenningen Weißer Ring klärt auf

Schwarzwald-Baar-Kreis. Zum vierten Mal kam der Außenstellenleiter Jochen Link vom Weißen Ring auf Einladung von Bernd Behnke an die Hochschule zu Studierenden des Studiengangs Soziale Arbeit an der FH. Vor den künftigen Sozialarbeitern ging es dieses Mal um das Thema "Cybermobbing – Hintergründe, Strafbarkeit und Präventionsmöglichkeiten". Link und Behnke erläuterten zunächst den Begriff Cybermobbing in Abgrenzung zum Mobbing und erklärten, wie Cybermobbing strafrechtlich erfasst werden kann.