Schwarzwald-Baar-Kreis (wst). Fritz Link, Bürgermeister in Königsfeld, scheidet aus dem Kreistag aus. Sein Nachfolger wird Matthias Weisser, ebenfalls aus Königsfeld. Link ist seit 1999 Mitglied im Kreistag und bat darum, aus dem Gremium ausscheiden zu können. Sein Nachfolger ist Matthias Weisser. Er steht an erster Stelle der Ersatzpersonen für den Wahlkreis III Villingen-Schwenningen Land Nord. Noch nicht ganz klar ist, wer alles in den Ausschüssen die Nachfolge antritt.