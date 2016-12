Villingen-Schwenningen Weilersbacher Kindergarten komplett ausgebucht

Das neue Baugebiet am Glöckenberg ist praktisch bebaut, zahlreiche Häuser sind bereits bezogen. Dennoch sank im Jahresvergleich mit Stichtag 31. Oktober die Zahl der Einwohner um 22 auf 1247. 16 Todesfällen stehen lediglich sieben Geburten gegenüber. Damit wurde deutlich, dass der Revitalisierung der Immobilien im Ortskern, die teils unbewohnt sind oder nur noch von einer Person bewohnt werden, die entscheidende Bedeutung beim Erhalt der ­Infrastruktur zukommt.

Positive Nachrichten gab es von Schule und Kindergarten. Derzeit besuchen 39 Kinder die Grundschule in Weilersbach, 40 Jungen und Mädchen sind es in Obereschach, so dass insgesamt 79 Kinder die Einrichtung frequentieren. Im Kindergarten gibt es ab Januar eine dritte Gruppe. Die Kapazität ist mit 35 Plätzen komplett ausgebucht, und auch die zwölf zusätzlichen Plätze sind bereits belegt. Immerhin sei die gesamte Warteliste damit abgearbeitet.

Die Sanierungsarbeiten sind unterdessen fortgesetzt worden, die Gruppenräume verfügen nun über neue Fenster, auch sonstige Verschönerungsarbeiten wurden ausgeführt, informierte Silke Lorke. Das Angebot des Mittagstischs im Foyer der Grundschule, probeweise zum Sonderpreis vom Schulförderverein angeboten, sei mit im Schnitt 17 bis 19 Kindern gut angenommen worden. Dennoch könne es nicht fortgesetzt werden, da zum regulären Preis von 3,80 Euro pro Mahlzeit nicht genügend Kinder angemeldet worden seien, um das Essen zu finanzieren.