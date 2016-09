Knapp 30 Kinder nehmen zur Zeit an der Ferienbetreuung der Grundschule Weilersbach teil. Die vom Förderverein der Grundschule initiierte Ferienbetreuung findet in den letzten zwei Wochen der Sommerferien statt. Die erste Woche stand dabei unter dem Motto "Indianer". Die Mädchen und Jungen haben Indianertrommeln und Traumfänger gebastelt, sich selbst einen Umhang bemalt und sogar ein Tipi und einen Marterpfahl gebaut. Am letzten Tag stand eine Wanderung nach Kappel in den Streichelzoo auf dem Programm. Höhepunkt der zweiten Woche ist nun der Tagesausflug der Weilersbacher Kinder in den Karlsruher Zoo. Foto: Wössner