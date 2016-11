Weilersbach steht am Sonntag, 20. November, ganz im Zeichen von Pfarrfest und Adventsbasar. Die Christen beginnen mit dem Festgottesdienst in der St. Hilarius Kirche um 9 Uhr. Die Kinder sind während dieser Zeit zum Kindergottesdienst im Gemeindehaus eingeladen. Im Anschluss beginnt der Festbetrieb – wie immer wird für Speis und Trank bestens gesorgt sein, so dass an diesem Sonntag der heimische Herd kalt bleiben kann. Die Mitglieder der Frauengemeinschaft (Foto) haben mit ihren fleißigen Händen und vielen guten Ideen in den vergangenen Tagen für eine schöne und vielfältige Auswahl an Adventskränzen, Weihnachtsgebäck, weihnachtlichen Basteleien, warmen Socken und vielem mehr gesorgt. Selbstverständlich wird ein abwechslungsreiches und ansprechendes Rahmenprogramm geboten. Die Bläserjugend wird am Sonntag aufspielen, und die Kinder des katholischen Kindergartens St. Bernhard Weilersbach haben in den vergangenen ­Wochen eine kleine Aufführung ­einstudiert. Der Erlös kommt wie immer gemeinnützigen Zwecken zu Gute, so dass die Käufer während des Advents­basars in klassischer Weise das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden können. Foto: Preuß