Villingen-Schwenningen Weil uns die Sonne keine Rechnung schickt

Längst sei der einst so teure Solarstrom billiger als der atomar erzeugte. Erst in der Entsorgungsproblematik falle uns auf, dass der Atomstrom alles andere als billig sei, "billigster Atomstrom – das war ein Märchen!" Durch die große Verbreitung von Solaranlagen und in nicht ferner Zukunft auch Elektroautos fielen deren Preise stark. Und dann griffen die Gesetze des Marktes: die Masse lasse den Preis fallen. "Das kann doch nicht sein, dass die Energiewende an der Zahl der Steckdosen scheitert, wir sind doch in der Lage schwierigere Probleme als dieses zu lösen", so Alt mit einem Seitenhieb auf die bekannt gewordene Kritik von Ministerpräsident Kretschmann.

Alt, einst überzeugtes CDU-Mitglied, hatte sich nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl mit einem offenen Brief an Helmut Kohl gegen dessen Fortsetzung der Atompolitik geäußert und verließ schließlich die Partei. Heute trifft er sich parteilos weltweit mit vielen prominenten Fürsprechern für Umwelt- und Friedenspolitik. So schrieb er beispielsweise ein Buch über Friedenspolitik mit dem in Russland derzeit recht unbeliebten einstigen Generalsekretär der Sowjetunion Michail Gorbatschow.

Gezeigte Beispiele aus Fernost machten deutlich, dass auch eine nicht unerhebliche wirtschaftliche Komponente in der Energiewende liegt: "Die in China kleckern nicht, die klotzen", so Alt. Deutschland müsse aufpassen, nicht ganze Märkte zu verlieren. Obwohl die Nachfrage durchaus da sei, könne man aktuell noch immer kein in Deutschland produziertes vernünftiges Elektroauto kaufen. Als sehr konkreten Beispielfall nannte Alt die Suche seiner Frau nach einem solchen – schließlich habe sie ein französisches Elektroauto erworben. (Anmerkung der Redaktion: ähnlich ging es kürzlich der Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Villingen-Schwenningen, Martina Braun. Auch sie erwarb schließlich ein französisches Elektroauto, wie sie nach der Wahl im Interview dem Schwarzwälder Boten erläuterte).

Mit großem Applaus endete nach zwei Stunden Franz Alts Vortrag im Umweltzentrum. Obwohl dieser als Referent auch riesige Hallen gewohnt ist, beantwortete er darüber hinaus noch zahlreiche Fragen aus dem Publikum.