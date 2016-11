Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag

Gegen die Kälte hilft ein leckerer Kinderpunsch oder eine heiße Trinkschokolade. Dazu gibt es viele Leckereien zum Naschen wie Weihnachtsplätzchen, Waffeln, Marshmellows mit Schokolade und Zuckerwatte.

So gut mit Süßigkeiten versorgt lohnt es sich, nun in aller Ruhe die Weihnachtskrippe zu bestaunen. Denn dort ist eine Menge zu entdecken: Die Krippe steht in einer weihnachtlich dekorierten Landschaft mit geschnitzten Tierfiguren und festlich beleuchtetem Christbaum-Wald. Dort finden sich auch die Jutesäckchen, die in Kindergärten verziert wurden.

Einige Horte treten zusätzlich mit den Kleinen auf der Bühne auf und zeigen, wie toll sie Weihnachtslieder singen können. Die Weihnachtsmärkte bieten noch viel mehr: Mama und Papa könnten noch ein Paar wohlig warme Handschuhe oder eine schicke Wollmütze kaufen. Und dann geht’s nach Hause: Vielleicht mit einer Tüte gebrannter Mandeln in der einen und einem Heliumluftballon in der anderen Hand.

Der Weihnachtsmarkt in Villingen findet vom 25. November bis 4. Dezember auf dem Münsterplatz statt. In der Muslen lädt der Schwenninger Weihnachtsmarkt vom 9. bis zum 18. Dezember zum Bummel ein. Beide Märkte sind täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: Programm: www.weihnachts­maerkte-vs.de.