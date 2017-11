Villingen-Schwenningen Weihnachtsmarkt in Schwenningen

In Villingen-Schwenningen können sich Besucher gleich zwei Mal von weihnachtlich geschmückten Hüttendörfern mit einem vielseitigen Angebot und einem abwechslungsreichen Kulturprogramm verzaubern lassen. Los geht's Anfang Dezember in Villingen, ehe der Markt am 15. Dezember nach Villingen wechselt.