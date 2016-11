Villingen-Schwenningen Weihnachten mit Familie Klawitter

Und genau wie die jungen Zuschauer freut sich Conni sehr auf Heiligabend. In wenigen Tagen ist es bereits soweit. Aber bei Familie Klawitter herrscht nicht gerade Festtagsstimmung. Nichts läuft so wie geplant: Die Eltern streiten sich, weil Mama einfach Onkel Albert zum Fest eingeladen hat, Conni muss auf ihren Bruder Jakob aufpassen, der ihr auf dem Weihnachtsmarkt jedoch davonrennt, und beim Krippenspiel fehlt plötzlich der Engel. Auch am Heiligen Abend selbst geht dann einiges schief.

Doch Conni merkt schließlich, dass so ein spezielles Weihnachtsfest eigentlich auch sehr schön sein kann.

In dem Schauspiel "Conni und das ganz spezielle Weihnachtsfest" von Tristan Berger wird jede Menge weihnachtlicher Zauber versprüht. So ist dieser Theaterbesuch die perfekte Einstimmung auf die Weihnachtszeit, an dem auch die erwachsenen Begleiter ihre Freude haben werden.

Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro (ermäßigt 50 Prozent, Gruppe vier Euro) unter anderem beim Tourist-Info-Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg. Telefon­: 07721/82 25 25, E-Mail: tickets@ villingen-schwenningen.de und im Internet unter: www.villingen-schwenningen.de.