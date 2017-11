Villingen-Schwenningen "Weihnachten Mal anders" feiern

Schwarzwald-Baar-Kreis Antonia Berbrich von der Stabsstelle Gemeinde Caritas fand diese Idee so prima, dass sie sie sofort aufgriff und so entstand im Jahr 2015 das Erfolgsmodell "Weihnachten Mal anders". Berberich spricht aus ihrer Erfahrung: "Wenn Menschen eine Herzensangelegenheit haben, dann laufen diese auch." So organisiert die Caritas im Verbund mit Sponsoren wie der Diakonie, der evangelischen und katholischen Kirche, der Sozialdienst katholischer Frauen, Banken, der Stadt und Bad Dürrheimer Mineralbrunnen eine besondere Heiligabend-Feier.

Nicht nur Bedürftige sondern alle die Weihnachten sonst alleine verbringen würden und gerne in Gemeinschaft wären, können teilnehmen. Eine Kerngruppe bereitet Programm mit Liedtexten, Geschichten und Überraschungen vor, das am Abend nach Bedarf flexibel gehandhabt wird. Dazu gibt es ein leckeres Drei-Gang-Menü, serviert von der Firma Pizza Maurizzio mit Ulricke Hake. Für die Tischdekoration sorgt Anna Klaiber und ein Besucher schmückt aus Freude über dieses Angebot den Christbaum und den Raum. Das Wohlfühlambiente in den vergangenen Jahren sorgte dafür das die Besucher untereinander in Kontakt kamen.

In der Kerngruppe, die die Vorbereitung übernommen hat, haben sich auch junge Erwachsene zwischen 19 und 23 Jahren gemeldet. Die gesamte Gruppe umfasst 20 Personen. Der kostenlose Weihnachtsabend wird von Ehrenamtlichen gestaltet und findet statt im Tagesstüble von St. Lioba, Rote Gasse 2, in VS-Villingen. Die Gäste werden bei Bedarf mit dem Malteser Hilfsdienst abgeholt und zurückgebracht, dafür stehen drei Busse zur Verfügung. Die Fahrtrouten werden nach Anmeldungen festgelegt und bekanntgegeben. Bis jetzt sind bereits 30 Anmeldungen vorhanden, bis 60 Teilnehmer sind möglich. Die Anmeldung wird bis zum 12. Dezember unter Telefon 07721/84 07 11 oder unter der E-Mal info@caritas-sbk.de angenommen.