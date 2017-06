Villingen-Schwenningen Weihbischof beauftragt Myriam Joos und Sabine Preuß

Schwerpunkt ist es für Myriam Joos, in der Pastoral aufmerksam zu sein und lebendigen Glauben zu fördern. Ebenso beschäftigt sie die Frage, wie Kirche von den Menschen positiv wahrgenommen werden könne. "Die Achtsamkeit, die auch eine Form der Wertschätzung ist, soll in unserer Arbeit mitschwingen", sagt Joos. In den vergangenen Jahren hat sie eine Vorliebe für biblische Erzählfiguren entwickelt, die sie im Kindergarten und der Schule ebenso wie in der Erwachsenen- und Seniorenarbeit verwendet. Ihr persönlicher Leitspruch ist Myriam Joos wichtig und begleitet sie stets: "Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott (Jesaja 41, 10)."

Sabine Preuß, die aus ­Seitingen-Oberflacht (Kreis Tuttlingen) stammt und zurzeit das Seelsorgeteam in der Seelsorgeeinheit An der Eschach (Obereschach, Weilersbach, Dauchingen, Niedereschach, Neuhausen) unterstützt, machte nach dem Schulabschluss eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Als ihre Kinder zur Welt kamen, widmete sie sich bewusst deren Erziehung und legte eine längere Pause von ihrem Beruf ein.

Darüber hinaus engagierte sie sich lange Zeit ehrenamtlich: Es gefiel ihr, über den Glauben zu sprechen, ihn mit anderen Menschen zu teilen und ihn an andere weiterzugeben. "Die Botschaft Jesu ist für mich eine frohe Botschaft: Sie möchte weitererzählt werden, mit den Menschen in Berührung kommen und Leben für jeden Einzelnen ermöglichen."

2005 begann Sabine Preuß mit dem Theologischen Kurs an der Fernschule Würzburg, 2010 einen religionspädagogisch-katechetischen Kurs und danach die praxisbegleitende Ausbildung zur Gemeindereferentin. In ihrem Berufspraktischen Jahr in der Seelsorgeeinheit Villingen sammelte sie weitere Erfahrungen. Nach ihrer Beauftragung wird die verheiratete Mutter von drei Kindern in ihrer derzeitigen Seelsorgeeinheit an der Eschach bleiben und ihren Schwerpunkt auf die Kommunionvorbereitung legen. "Ich möchte Menschen Möglichkeiten anbieten, in denen sie menschliche Nähe erfahren und sich Beziehungen untereinander entwickeln können", sagt Preuß. Dazu gehört für sie auch, Gottes Wirken im Leben jedes Einzelnen zu entdecken und zur Sprache zu bringen.

Dass in den größer gewordenen pastoralen Räumen Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Nöten und Sorgen leben, betrachtet sie als Herausforderung: "Für eine Kirche der Zukunft ist es wichtig, diese Menschen wahr- und ernstzunehmen, sie zu begleiten und zu unterstützen", erklärt die 48-Jährige. Kraft schöpft sie aus den Worten "Ich bin mit Dir" aus dem Buch Exodus. Sie machen ihr Mut für die verschiedenen Herausforderungen des Alltags und ihrer pastoralen Arbeit: "Sie zeigen mir, dass ich nicht alleine bin auf meinem Lebensweg.

Leiten lässt sie sich von den Worten Jesu: "Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben (Johannes, 13,34)." Von Gottes Liebe möchte Sabine Preuß den Menschen erzählen: "Wir sind angenommen und geliebt, auch ohne vorher eine Leistung erbracht haben zu müssen."

Gemeindereferentinnen sind hauptamtliche Mitarbeiterinnen in katholischen Pfarreien der Erzdiözese Freiburg. Sie haben eine mehrjährige theologische und gemeindepraktische Ausbildung absolviert und arbeiten im Seelsorgeteam einer Gemeinde. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Sakramentenkatechese (Vorbereitung auf die Erstkommunion oder die Firmung), die Leitung von Wortgottesfeiern, Andachten und Beerdigungen, die Begleitung verschiedener Gruppen sowie der Religionsunterricht an Grund-, Real- und Werkrealschulen.