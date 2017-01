Villingen-Schwenningen Weigheimer bringen viele Fragen mit

1325 Einwohner

1937 hatte Weigheim 400 Einwohner, 2015 waren es 1325 Einwohner. Mehr Einwohner bedeuten, dass die Standards steigen. Straßen müssen saniert werden, mehr Neubaugebiete würden eine höhere Infrastruktur nach sich ziehen, verdeutlichte der Experte.

Ein Ort benötige sieben Prozent Kinder, damit er stabil bleibe: Weigheim habe zur Zeit 6,6 Prozent Kinder, was nicht schlecht sei, betonte er.

Im Süden von Weigheim sei ein Vogelschutzgebiet ausgewiesen, eine Überflutungs­fläche gebe es nicht, so Maier. Weigheim weise 19 Bau­lücken mit einer Fläche von insgesamt 18 793 Quadratmeter auf. Das Innenentwicklungspotential (hier liege ein Bedarf an Erschließung vor) liege bei sechs Stück mit einer Gesamtfläche von 5567 Quadratmeter. Untergenutzte Bereiche gebe es sechs mit einer Fläche von 12 037 Quadratmeter, der Außenentwicklungsbereich verfüge über ein Stück das 36 000 Quadratmeter aufweise, bei der aktivierten Fläche gebe es zehn Grundstücke mit insgesamt 5557 Quadratmeter, schloss Maier. Zähle man alle Flächen zusammen würde das insgesamt 55 plus 27 Bauplätze ergeben.

Detlev Bührer erklärte, das Ziel könne es sein, eine freiwillige Bodenordnung mit Grundstücktausch vorzunehmen. Falls hier Interesse bestehe, solle man sich an die Stadt oder Ursula Mosbacher wenden. Möglichkeiten wären ein Dorfhauskonzept, ein Mehrgenerationenhaus, ein wachsendes Haus und das Aktivieren von alten Scheunen.

In der Fragerunde wollte ein Bürger wissen, was die Stadt unternehme, wenn ein Eigentümer weder verkaufen, noch tauschen wolle. Die Stadt könne nicht in das Eigentum eingreifen, antwortete Bührer, da müsse man sensibel drangehen.

Ein weiterer Bürger betonte, er beobachte Häuser wie den Hirschen, die leer stehen, und langsam verfallen. Eigentümer, Stadt, und Investor sollten hier einen Konsens finden, antwortete der Bürgermeister. Auf die Frage, er habe gelesen, dass die Rathäuser in den Stadtteilen überflüssig seien, antwortet Bührer, der Stadt liege noch kein Gutachten vor, nachdem die Rathäuser aufgelöst werden sollen. Der Gemeinderat habe ein Haushaltskonsolidierungskonzept gewünscht, das noch nicht vorliege, er könne sich nicht vorstellen, dass bei einer strategischen Zielplanung die Rathäuser zum Opfer fallen würden. "Wir Ortsvorsteher werden mit Händen und Füssen unsere Rathäuser verteidigen", betonte die Ortsvorsteherin.

Gewerbefläche im Blick

Ein Bürger bemängelte, dass es in Weigheim kein Gewerbegebiet gebe. Bührer antwortete, wenn ein Betrieb in Weigheim bleiben möchte, soll er sich an ihn wenden.

Bezüglich einer besseren Anbindung durch den Nahverkehr, auch nach Tuttlingen, antwortete Bührer: "Wir sind dabei, den Nahverkehr neu aufzustellen.

Unser Ziel ist es, dass sie von Weigheim nach Schwenningen zum Einkaufen fahren können, ohne in Schwenningen lange Wege gehen zu müssen. Tuttlingen sei jedoch ein anderer Landkreis, erklärte der Bürgermeister abschließend.