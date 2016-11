Villingen-Schwenningen Weichen in Rammelswiesen werden teurer

VS-Schwenningen (mp). Die Weiche 10 der Eisenbahnschienen in Rammelswiesen macht Probleme. Wie aus dem Antrag des Stadtbauamtes hervor geht, muss die Weichenanlage komplett ausgetauscht werden, da sonst die Betriebssicherheit der Anlage nicht gewährleistet sei. Zudem mussten weitere Wege für das Rangierpersonal im gesamten Bereich der Sanierungsstrecke hergestellt werden. Die notwendigen Mehrkosten belaufen sich insgesamt auf rund 90 000 Euro. Die Ersatzweiche kostet rund 65 000 Euro, die zusätzlichen Wege etwa 25 000 Euro. Da für die Sanierung in Rammelswiesen mehr Geld in den Haushalt eingestellt als bisher ausgegeben wurde, sind noch Restmittel vorhanden.

Deshalb beantragt die Verwaltung eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 48 000 Euro statt 90 000 Euro. Diese soll vorerst durch die Haushaltsstelle "Ausbau der Waldstraße" abgedeckt werden. Eine Einschränkung oder gar eine Benachteiligung für die Baumaßnahme Waldstraße sei aber nicht zu befürchten, heißt es im Antrag.