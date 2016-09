Villingen-Schwenningen Weichen für Modernisierung gestellt

VS-Schwenningen. "Wie es sich eine neue Anlage gehört", so werde der Villinger Bahnhof auch dementsprechend ausgestattet, resümierte Volker Memmler von der Deutschen Bahn gestern die Pläne zur Modernisierung des Areals. Aufzüge, neue Bahnsteige sowie bessere Ausstattung sind vorgesehen.

Und auch wenn die Stadträte einstimmig die Entwurfsplanung bewilligten – im März 2018 soll Baustart sein – so richtig glücklich schien niemand zu sein. Da halfen auch die Fotomontagen, die Memmler vom aufgehübschten Areal zeigte, nichts: "Ich hätte mich gefreut, wenn Sie unsere Anliegen aus dem TA mitgenommen hätten. Aber das haben Sie scheinbar vergessen", meinte Edgar Schurr von der SPD direkt. Besonders der Fahrradtransport sei durch die nicht eingeplanten Schieberinnen neben den Aufgängen nicht so bequem wie bisher. Er verwies auf die zahlreichen Radfahrer, die den Ringzug in der Region nutzen.

Es sei wichtig, dass die Bahn die Einwände der Stadträte wahrnehme und berücksichtige, meinte auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Helga Baur. "Für Radtouristen stellen die Pläne eine Verschlechterung dar", ergänzte sie.