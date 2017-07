VS-Villingen. Der Stadtlauf sorgt in Villingen am Sonntag, 16. Juli, dafür, dass zwischen 13.15 und 17.30 Uhr der Benediktinerring zwischen Kanzleigasse und Rietstraße gesperrt wird. Von 12 bis 14.30 Uhr ist der Romäusring bis zur Einmündung Kalkofenstraße gesperrt. Zwischen 12 und etwa 18 Uhr werden laut Stadtverwaltung folgende Straßen gesperrt: die Niedere Straße, Bickenstraße, Ringanlagen Klosterring, Querung Hafnergasse, Obere Straße und Rietstraße. Zudem sind die Zufahrten in die Villinger Innenstadt Niederes Tor, Färberstraße, Zinsergasse, Riettor, Hafnergasse, Bickenstraße sowie Obere Straße gesperrt. Umleitungen sind für beide Veranstaltungen ausgeschildert, teilt die Stadt mit.