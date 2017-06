Villingen-Schwenningen Wegen immenser Kosten kein Rückbau der Mühlbachstraße

VS-Mühlhausen (maz). Die große Lösung kommt wohl nicht für eine Verkehrsberuhigung in der Mühlbachstraße in Mühlhausen: Zumindest hat der Technische Ausschuss den Rückbau der Durchgangsstraße für gut 2,3 Millionen Euro und damit den Antrag zur Aufnahme in das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) abgelehnt. Vielmehr regte das Gremium an, nochmals mit dem Bezirksbeirat zu sprechen und nach günstigeren Möglichkeiten für eine Reduzierung des Tempos zu suchen, beispielsweise durch das Aufstellen von Radargeräten und Pflanzkübeln.