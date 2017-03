Villingen-Schwenningen Wegekreuz beschädigt

Die Besitzer Hans ­Schleicher und Albert Hirt, die das Kreuz in den 60er Jahren im Gewann Rainhaldenwald aufgestellt hatten und es auch pflegen, sind erbost über solche Taten. Da das "Rieb­rickle Kreuz" von der Straße her nicht einsehbar ist, wird angenommen, dass sich die Diebe ausgekannt haben. Bei gewaltsamer Entfernung des Kupferdaches wie auch des Metalls am Holz-Sockel des Kreuzes entstand erheblicher Schaden, da auch das Holz des Daches beschädigt wurde.

Erst vor neun Jahren wurde das Kreuz von Grund auf von Albert Hirt restauriert. Die Familien Hirt und Schleicher erbitten sachdienliche Hinweise, falls jemand etwas bemerkt haben sollte.