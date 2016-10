VS-Pfaffenweiler. Voraussichtlich am kommenden Montag, 10. Oktober, starten die Sanierungsarbeiten am Feldweg entlang der Spitalhöfe in Pfaffenweiler, beginnend bei der Einmündung Spitalhofstraße bis etwa 100 Meter vor der Sägemühle. Die Bauzeit beträgt, gute Witterung vorausgesetzt, gut vier Tage. Eine Vollsperrung ist erforderlich, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Anschluss beginnen in einem zweiten Bauabschnitt die Sanierungsarbeiten in der Spitalhofstraße. Gesperrt wird der Bereich zwischen der Einmündung Spitalhöfe in Richtung Tannheim. Die Bauzeit beträgt bei guter Witterung etwa fünf Tage. Die Arbeiten kosten rund 100 000 Euro und werden von der Firma Meyer aus VS ausgeführt.