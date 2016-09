Villingen-Schwenningen Weg zu sich selbst führt durch VS

Ein Gleichnis für das Leben

Neben dem religiösen Ziel – dem Weg zu einem Heiligen, der mit Gott gelebt hat – sieht Fischer das Pilgern als Weg zu Gott und zu sich selbst. "Ich verliere meine Gedanken, Probleme werden kleiner. Ich gewinne Abstand", beschreibt er den Prozess. Das Wandern habe dabei unterstützende Funktion.

Zu einer der Stellen, an denen sich Pilger einen Stempel geben lassen können, gehört auch die evangelische Versöhnungskirche in Marbach, die direkt am Jakobsweg liegt, der von Villingen über Donaueschingen nach Hüfingen führt. Die Pilger, die hier vorbeikommen, wollen oft das Gotteshaus anschauen und sich einen Stempel geben lassen, berichtet Pfarrerin Bettina von Kienle. "Gott segne Ihren Pilgerweg", gibt der Stempel den Menschen mit auf den Weg. Die Saison fürs Pilgern sei zwischen Mai und September/Oktober.

Die Konfession der Pilger, die an der Tür der Versöhnungskirche anklopfen, spielt für Pfarrerin Bettina von Kienle keine Rolle. Vielmehr steht für sie das Pilgern als Gleichnis für das Leben, denn "jeder Mensch ist am Pilgern – vom irdischen auf den himmlischen Weg", sagt sie. Pilgern führe den Menschen zu sich selbst und Gott. "Bewegung tut gut – Körper und Seele", sagt die Pfarrerin – einerseits. Andererseits sei den Pilgern aber auch bewusst, dass es noch ein anderes Ziel gebe als beispielsweise den Gipfel zu erreichen. Es hängt mit der Frage "Was geschieht, wenn man sich auf den Weg macht?" zusammen. Es sei das Geschehen mit Gott, lautet die Antwort der Pfarrerin.

Doch nicht nur in der Bewegung sieht Bettina von Kienle eine bedeutende Rolle: "Eine Pause beim Pilgern ist wichtig – da geschieht oft Wesentliches", meint die Pfarrerin. Was genau das "Wesentliche" ist, ließe sich nicht in Worte fassen: "Das kann man nicht alles erklären, weil es auf einer anderen Dimension funktioniert", sagt sie. Es geschehe auf einer geistlichen Ebene, die während des Pilgerns erreicht werden könne.