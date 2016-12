Villingen-Schwenningen Wechsel im Vorsitz bei der Narrozunft

VS-Villingen. Der Wechsel im höchsten Amt der Historischen Narrozunft Villingen will der Verein bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag, 5. Januar, 20 Uhr, in der Neuen Tonhalle vollziehen.

Einen Tag später, an Dreikönig, 6. Januar, wird die Jaag’sche Puppenausstellung um 16 Uhr im Franziskanermuseum eröffnet. Das Motto lautet "Narrentreffen". Und am Abend, 18 Uhr, wird die Villinger Fasnet am Narrobrunnen in der Oberen Straße eröffnet. Der Vorverkauf für den Zunftball der Historischen Narrozunft ist am Samstag, 4. Februar, 10 Uhr, in der Zehntscheuer im Villinger Riet.