Villingen-Schwenningen Wasserspaß und Wellnessangebote

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). Das Scheckheft bietet für eine Schutzgebühr von sieben Euro insgesamt 150 Euro Ermäßigung für mindestens zwei Personen, oftmals sogar für die gesamte Familie. 42 Einrichtungen, mehr als je zuvor , machen mit. Neu in diesem Jahr sind der Dobel-Skilift Schönwald, das Hallenbad Schönwald, das Hallenbad Villingen, das Kneippbad, die Minigolfanlage Schonach, das Neckarbad Schwenningen, das Panoramabad Blumberg, der Schwarzwald-Badezuber und das Soccer-Center VS. Der Schwarzwald-Baar-Kreis bringt den Kultur- und Erlebnispass in Kooperation mit der Werbeagentur Gruppe Drei sozusagen als Public-Private-Partnership heraus. Ideengeber Alexander Doderer wurde im Pressegespäch besonders gewürdigt.

"Neben Kulturinteressierten soll der Kultur- und Erlebnispass Familien ansprechen", erklärte Landrat Hinterseh. Bei vielen Einrichtungen erhalten Kinder sogar freien Eintritt. "Ein zartes Pflänzchen", so der Landrat, habe sich weiterentwickelt; von elf Einrichtungen im Jahr 1998 auf nun 42, die mitmachen.

Von kulturellen Einrichtungen, wie zum Beispiel dem Deutschen Uhrenmuseum in Furtwangen, den Fürstlich Fürstenbergischen Sammlungen in Donaueschingen und dem Franziskanermuseum in Villingen hin zu zusätzlichen Erlebnisangeboten: Beispielsweise im Solemar Bad Dürrheim, im Triberger Hochseilgarten oder bei einer Fahrt mit der Blumberger Sau­schwänzlebahn. Auch das Hüfinger Sommertheater, das Theater am Ring und die Donaueschinger Musiktage sind im Angebot enthalten.