Villingen-Schwenningen Wasserschaden legt Technik lahm

"Wir haben sofort zugesehen, dass alle einsatzkritischen Bereiche durch Notstromaggregate versorgt sind", berichtet Bockemühl, der mit mehreren Einsatzkräften vor Ort war. So sei die Einsatzbereitschaft zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Trotzdem: Die Computer, die Hallentore oder auch der Auszug waren komplett ausgefallen. Der Keller, in dem das Wasser rund 70 Zentimeter hoch stand, wurde noch in der Nacht leergepumpt und die weggeräumten Gegenstände zum Trocknen aufbereitet, sagt der Gesamtkommandant. "Auch am Mittwoch waren wir den ganzen Tag beschäftigt." Eine Trockenfirma wurde zudem zurande gezogen.

Doch was war passiert? Der technische Defekt war an der Befülleinrichtung für Löschfahrzeuge entstanden, berichtet die Stadtpressesprecherin Oxana Brunner. Das Absperrventil mit Magnet habe nicht mehr geschlossen, das Wasser sei folglich unkontrolliert in den Keller gelaufen. Auch sie betont das Ziel der Einsatzkräfte, den Betrieb sofort wiederherzustellen.

Die Ursache und auch die Schadenshöhe seien noch nicht bekannt, in der kommenden Woche stehe ein Termin mit der Versicherung an. Darf so etwas mit einer neuen Anlage überhaupt passieren? Dass das Gerätehaus und somit die Technik erst rund anderthalb Jahre alt sind, habe damit nichts zu tun, sagt Brunner. Solch ein Defekt könne unabhängig vom Alter der Geräte vorkommen.