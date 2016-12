Villingen-Schwenningen Was sind die Folgen der verkürzten Sperrzeiten?

Es war ein langer Kampf, den die Wirte in VS austragen mussten, bis die städtischen Sperrzeiten-Verordnung an die Regelungen des Landesgaststättengesetzes angepasst wurden. Nach mehrere Petitionen und Anträge verschiedener Parteien segnete der Gemeinderat im vergangenen Dezember die neue Regelung ab, die kurz darauf in Kraft trat.

Einer, der sich mit einer Petition für die Anpassung stark gemacht hatte, war der Gastronom und ehemalige Stadtrat Jan Christoph Uhl. Sein Fazit? Überaus positiv. "Die Verkürzung der Sperrzeiten hat die ganze Lage radikal verschärft", erklärt der Geschäftsführer der Schwenninger Expressguthalle. Denn: Insbesondere bei Veranstaltungen unter der Woche würden die Gäste nun zeitversetzter und in kleineren Gruppen gehen. "Das entspannt die Lage und das Risiko, dass sich Anwohner über Lärm beschweren, ist geringer."­ Die neue Regelung würde vor allem bei Studentenfeiern unter der Woche für mehr Flexibilität sorgen – und auch dazu beitragen, dass die Attraktivität des Nachtlebens gesteigert wird.

Am Wochenende, so erklärt Uhl, hatte die "Express" zwar sowieso schon immer bis 5 Uhr auf, seit einem Jahr würde aber die kostenpflichtige Sperrzeitverkürzung wegfallen. "Die muss ich nun nicht mehr beantragen, was im Hinblick auf andere Städte gerechter ist." Denn bislang hätten andere Diskotheken außerhalb von Villingen-Schwenningen damit einen Wettbewerbsvorteil, der nun entfällt.