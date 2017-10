Villingen-Schwenningen Was nicht gefällt, wird einfach zerstört

Präsentiert wurde die Veranstaltung erneut von dem Moderatoren Duo Peter Tröte Surd und DJ Taste. Den Auftakt machte VJ Axel Killmann. Er präsentierte ausgewählte Musikclips. Danach ging die Talkshow in die zweite Runde. Gnadenlos wurden Platten besprochen und analysiert. Alle Platten, die keinen Liebhaber fanden, wurden fachgerecht mit Hilfe einer Guillotine und oder einer Axt zerstört. Ein wahres Wetteifern begann. Egal ob ein wirkliches Schätzchen, oder einfach nur Grober Unfug, der einmal auf Vinyl gepresst wurde, die Leute waren begeistert.

Besonders an dieser Veranstaltung sind natürlich immer die Talkgäste, die dieses Mal im Schaukelstuhl Platz nehmen durften. Erster Talk-Gast war Theaterleiter, Schauspieler und Künstler Olaf Jungmann. Mit seinem Mitmachtheater und seinem Improvisationstalent schaffte er es, die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Für Gänsehautmomente sorgte Alexander Gambin. Der Sänger performte auf der Bühne mehrere Stücke und erzählte gelassen und gekonnt unter anderem von seiner Zeit als Castingkandidat bei Deutschlands größter Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Gelacht wurde aus tiefster Seele, als er erzählte, dass man beim Casting für sein Wurstbrötchen zahlen musste. Der dritte Gast war Jörg, der Schlagzeuger der Buffalo Chips. Begeistert erzählte er vom Musikerdasein, verrückten Konzerten und von seinen Erfahrungen und Begegnungen mit der Schlagersängerin Michelle, welche auch Alexander Gambin kennenlernen durfte als Jury-Mitglied bei DSDS. Zu guter Letzt fühlten die beiden Moderatoren noch Axel Killmann auf den Zahn. Ein wunderbarer Abend mit hohem Unterhaltungswert ging mit tosendem Beifall zu Ende.

"Das müssen die Beiden einfach häufiger machen. Eine echt verrückte Show. Die Besprechung und Verurteilung der Vinylplatten – einfach spannend, aber auch die Talkgäste sind einfach super. Selten bekommt man so unterschiedliche Kulturen an einem Abend auf einer Bühne zu sehen und hören", freut sich eine Besucherin an diesem Abend.