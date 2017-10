Villingen-Schwenningen Was für eine story in VS: plötzlich mittendrin im Körper

Die beiden Professoren und Doktoren Ulrich und Barbara Fink gaben am Donnerstagabend in der Neuen Tonhalle einen anschaulichen Einblick in eine hochtechnische medizinische Disziplin. Und Landrat Sven Hinterseh ließ in seiner Begrüßung keinen Zweifel daran, dass das Schwarzwald-Baar-Klinikum dabei "beeindruckend ausgestattet" ist. Der ärztliche Direktor sowohl des gesamten Klinikums als auch des dortigen Instituts für Radiologie und Nuklearmedizin und seine Gattin, Dozentin an der Hochschule Furtwangen, belegten in ihrem Vortrag dann nicht nur den rasanten Fortschritt der Radiologie seit Wilhelm Konrad Röntgen, sie bildeten auch ab, mit welchen hochmodernen Technologien der Patient inzwischen durchleuchtet wird. Und sie zeigten sich zuversichtlich, dass man optisch bald auch noch tiefer in den menschlichen Körper eindringen kann.

Heute dauert es nur Bruchteile von Sekunden, um auch feinste Strukturen im Körperinneren sichtbar zu machen. Anna Berta Röntgen musste 1895 ihre Hand noch 90 Minuten stillhalten, damit ihr Mann eine Aufnahme mit "X-Strahlen" machen konnte. Was damals als Sensation auf Partys herumgezeigt wurde, stand noch lange immer wieder im Verdacht der "Spielerei", gab Ulrich Fink zu. Inzwischen sind die Unkenrufe verstummt. Für alle anderen medizinischen Fächer sei die Radiologie durch Früherkennung von Erkrankungen, bei der Gewebedifferenzierung und Therapieplanung längst unverzichtbar geworden.

Auf die frontale Röntgenaufnahme folgte 1972 die Computertomographie, bei der die Röntgenröhre und der Bildempfänger um den Patienten kreisen und somit in Schichten überlagerungsfreie Bilder seines Inneren entstehen. Das dauert heute mit einer wesentlich geringen Strahlendosis als noch zu Röntgens Zeiten weniger als eine Sekunde. Ganz ohne Röntgenstrahlen kommt die 1982 eingeführte Magnetresonanztomographie (MRT) aus.