Villingen-Schwenningen Was erwartet Mitarbeiter im City-Hotel?

"Das ist wie ein Vorgeplänkel bei einem Boxkampf." Marcus Maximilian Wöhrl, Geschäftsführer der Hotelkette Dormero, nimmt es mit Humor, was derzeit zwischen ihm und dem derzeitigen Hotel-Betreiber läuft. Doch was der 31-Jährige erzählt, klingt eigentlich eher nach einer TV-Soap: Denn seitens des Hotel Managements legt man dem zukünftigen Mieter zahlreiche Steine in den Weg. "Kein Mitarbeiter von Dormero darf aktuell das Hotel beruflich oder privat betreten – wir haben keine Möglichkeiten, die Räume zu besichtigen", berichtet Wöhrl von den Maßnahmen seitens des Mercure-Franchisnehmers, dem Sierra Hotel Management. Außerdem sei die Kontaktaufnahme mit den derzeitigen Mitarbeitern ebenfalls nicht möglich, "nur wenn diese proaktiv auf uns zugekommen sind."

Doch damit noch nicht genug. Denn – "wie in der Branche sonst üblich" – verhindert man seitens Sierra, dass auch über den 1. März hinaus Buchungen angenommen werden. Heißt laut Wöhrl im Klartext: "Vom 1. bis zum 15. März steht das Hotel bislang komplett leer – das ist auch für die Stadt extrem schlecht." Sämtliche Kanäle seien gekappt worden und können erst am 1. März wiederbelebt werden. Der junge Hotelmanager macht daher klar, dass man nicht wisse, was ihn und sein Team dort zukünftig erwarte. "Man hat uns den Handschuh hingeworfen – wir nehmen ihn auf und werden die Sache sportlich austragen, um den Sieger zu ermitteln", lacht Wöhrl, der eine solche Vorgehenweise zwar "nicht gewohnt" sei, das Ganze jedoch als Herausforderung annimmt.

Dennoch werden seitens Dormero die Planungen für die Eröffnung natürlich vorangetrieben. Das Hotelmanagement wird die 25-jährige Intisar Slouma übernehmen, "sie ist ein Dormero-Eigengewächs und kennt sich hier aus", berichtet der Geschäftsführer. Klar ist zudem, wie die 86 Zimmer im City-Hotel zukünftig aussehen werden. "Das Produkt wird richtig toll", freut sich Wöhrl schon auf den Umbau, der im laufenden Betrieb umgesetzt wird. Derweil soll die Eröffnung am 29. April stattfinden – mit dabei ist hierbei DJ Tommek und der Ex-Profiboxer Graciano "Rocky" Rocchigiani. Und wie sieht es mit dem Haustier für das zukünftige Dormero aus? "Wir nehmen wohl zwei Möpse", so Wöhrl, der lachend anfügt: "Sie werden ›Villi‹ und ›Schwenni‹ heißen."